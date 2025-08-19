石川県川北町特産の「川北いちじく」の初出荷を前に、生産者が糖度などの品質を確認する目合わせ会が開かれました。 白山の伏流水で育った「川北いちじく」は、やわらかい果肉とさっぱりとした甘さが特徴です。石川県内でも数少ない産地のひとつ、川北町では19日、生産者が朝採れのイチジクを持ちより、糖度や大きさなど品質を確かめる目合わせ会が開かれました。 糖度は16度ほどで、ことしもしっかりとした甘さと色づきに仕