1.完全週休2日制とは？ 完全週休2日制とは、毎週必ず2日の休みがある制度です。土日や祝日が休みになるか、2日連続かは企業ごとの判断によります。 完全週休2日制には、以下のように、曜日が固定されている場合や、週休2日に加えて祝日も休みの場合などが挙げられます。 また、シフト制を採用している事業所では、週や月ごとに休みの曜日が異なるケースもあります。ただし、完全週休2日