名古屋市東区で、ダンプカーが歩道に乗り上げました。 【現場の画像】名古屋・東区でダンプカーが歩道に乗り上げる 3台絡む事故か 地下鉄高岳駅の近く 警察によりますと、きょう午前11時ごろ、名古屋市東区東桜2丁目の地下鉄・高岳駅付近でダンプカーが歩道に乗り上げる事故がありました。 ダンプカーとトラック、乗用車のあわせて3台が絡む事故とみられ、警察がけが人がいるかどうか、確認しています