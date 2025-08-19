将棋の藤井聡太七冠の6連覇がかかる王位戦の対局が19日午前、福岡県宗像市で始まりました。「王位戦」七番勝負第4局は午前9時から、宗像市の宗像ユリックスで始まりました。永瀬拓矢九段の挑戦を迎え撃つ藤井聡太七冠は、ここまで3連勝しています。今回の第4局で勝てば「王位」6連覇となります。対局が行われている宗像市では先日、観測史上1位の大雨を記録して土砂災害や浸水の被害が出ました。藤井七冠は対局前日の会見で、大雨