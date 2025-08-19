【イエローサブマリン：「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム & LEDユニットセット」2月入荷分抽選販売】 申込期間：8月15日12時～8月24日20時 結果発表：8月28日 予約受付期間：8月29日～9月7日閉店時 イエローサブマリンは、ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム & LEDユニットセット」の抽選販売を実施している。抽選期間は8月24日20時