まるで“おにぎり”のような形に変身した犬の姿が、ネット上で注目を集めている。【映像】“おにぎり”の形をしたペキニーズのこまちよちゃん（別カット）「本日のおにぎり」というコメントとともにペキニーズのこまちよちゃんの飼い主（@notneko_chiyo）が投稿した画像には、手足も耳も毛に隠れているこまちよちゃんが写っている。全身が真っ白でふわふわとした毛に覆われ、手足が完全に隠れているため、まるで大きな三角形の