ロシアとウクライナの和平を協議するために開かれたヨーロッパ各国との首脳会談で、アメリカのトランプ大統領が他国の首脳にささやく音声がとらえられていました。トランプ大統領の声：彼は3者会談を設定した。彼は私のために合意をしたいのだと思う。わかるかい？クレイジーに聞こえるけれど。この音声は18日、ホワイトハウスで開かれた会談の場で、トランプ氏がフランスのマクロン大統領にささやいた言葉をカメラマイクが拾った