アメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が会談を行いました。ウクライナ和平の道筋は見えたのでしょうか。ワシントンから中継でお伝えします。トランプ大統領はウクライナの「安全の保証」に関与する姿勢を明確にしたほか、ゼレンスキー大統領とプーチン大統領の直接対話の調整を進める考えを示し、和平に向けて前向きなメッセージを打ち出しました。ただ、和平を実現させるまでには課題も多く残されています。