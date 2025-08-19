アメリカのトランプ大統領は18日、ウクライナのゼレンスキー大統領とホワイトハウスで会談しました。その後、ヨーロッパの首脳らも交えた会合を開いた上で、ロシアとウクライナの首脳会談に向けて調整を始めたと明らかにしました。ロシアとウクライナの和平実現に向けた今後の見通しについて、ワシントンからフジテレビ国際取材部・林英美記者が中継でお伝えします。トランプ政権は、プーチン氏とゼレンスキー氏の直接会談に向けて