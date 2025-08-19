みなさんの家庭では、冷房時のエアコンは何℃に設定していますか。株式会社ファーストイノベーション（東京都中央区）が運営するWEBメディア『SES Plus』が実施した「家庭でのエアコン設定温度」に関する調査によると、「28℃」が最も多くの支持を集めたことがわかりました。【調査結果を見る】ご家庭の冷房時のエアコンは何℃に設定していますか？調査は、Xで募集した20代〜60代以上のSNSユーザー男女を対象として2025年7月〜8月