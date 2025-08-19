NHKは8月19日、2025年9月29日から放送予定の次期朝ドラ『ばけばけ』の主題歌が、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』に決定したと発表した。ドラマの放送に先駆けて、8月26日（NHK総合、午後7時57分〜）放送の『うたコン』で主題歌を初披露する。ハンバート ハンバートは、1998年結成。佐野遊穂と佐藤良成によるデュオ。2人ともがメインボーカルを担当し、フォーク、カントリーなどをルーツにした楽曲と、別れやコンプレ