前線や暖かく湿った空気の影響で県内は大雨となる所がある見込みです。19日昼過ぎから20日夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意してください。日本海付近に停滞する前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、県内は20日にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。このため、ところによって雷を伴い非常に激しい雨が降るおそれがあります。予想される1時間降水量は、多いところで19日が40ミリ、20