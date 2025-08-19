創刊70周年を迎えた少女まんが雑誌「りぼん」（集英社）と「3COINS」がコラボレーションしたアイテムが、9月6日（土）から、全国の「3COINS」店舗ならびに公式通販サイト「PAL CLOSET」で販売される。【写真】『ご近所』『ママレ』『姫ちゃん』の6作品がコラボ！「りぼん」×「3COINS」アイテム一覧■発売日は抽選による入場規制を実施今回のコラボレーションでは、世代を超えて愛される「りぼん」の人気まんが6作品がデザイ