消防隊員２人が死亡した大阪・道頓堀のビル火災で、当該ビルは消防からおととしの時点で火災報知機の設置状況など６項目の法令違反を指摘されていたことが分かりました。大阪市消防局は、事故調査委員会を設置して原因究明を進める方針です。１８日午前、大阪市中央区にある５階建てと７階建てのビル２棟で起きた火災では、２０代の女性１人と消防隊員６人が病院に搬送されました。このうち、浪速消防署に所属する消防司令