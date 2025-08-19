俳優・歌手の柴咲コウが16日、自身のインスタグラムを更新。夏のイタリア旅行を満喫する様子をまとめたVlog（ビデオログ）を公開した。【動画】「スタイル良すぎ」「プール気持ちよさそう」イタリア旅行を満喫する柴咲コウタグ付けされていた行き先は、海沿いの街・アマルフィ。動画には美脚をのぞかせたミニスカワンピやブラトップ×ミニスカートの“肌見せルック”といった、開放的な私服姿で観光を楽しむ様子、水着姿で泳ぐ