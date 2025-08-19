お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が18日深夜放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。ネタ番組の減少について私見を述べた。この日のテーマは「お笑い界の改革案」。お笑いコンビ「バッテリィズ」のエースは、劇場にいる面白いお笑い芸人を知ってほしいという思いから「ネタ番組を増やしてほしい」と語った。この意見に対し、西野は「“こういうのがうまくいかない、こういうのがあったら