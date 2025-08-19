俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）が主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（9月29日スタート月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の主題歌が、ハンバート ハンバートの「笑ったり転んだり」に決定した。【写真あり】豪華…！ 朝ドラ『ばけばけ』の相関図を公開同楽曲は、26日放送のNHK総合『うたコン』で初披露される。番組にはトキ役の高石あか