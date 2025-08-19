“キム兄”ことお笑い芸人・木村祐一（62）の妻で俳優の西方凌（44）が19日、自身のインスタグラムを更新。沖縄移住から1年4ヶ月を経て、これまでの生活を振り返った。【写真】沖縄を満喫する長女＆長男のカットを公開した西方凌西方は「お試し移住」として沖縄へ渡り、日々感じる魅力について「子育てがしやすいということ」と強調。「『子は宝』という考え方が昔から根付いていて、子どもの存在が地域にとってかけがえのない