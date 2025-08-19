パロアルトネットワークスはこのほど、攻撃予防を最優先とするアプリケーションセキュリティソリューション「Cortex Cloud Application Security Posture Management（ASPM）」を発表した。同製品は今年2月に発表したCortex Cloudの性能を強化したモジュールで、セキュリティ上の問題が本番環境に到達する前に、インテリジェントに阻止する。.