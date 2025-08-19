記者会見で話す北大西洋条約機構（NATO）のルッテ事務総長＝6月、ブリュッセル（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】北大西洋条約機構（NATO）のルッテ事務総長は18日、米欧がロシアとの戦闘終了後のウクライナに提供を検討する「安全の保証」を巡り、日本やオーストラリアも含めた約30カ国が関与する方向で調整していると明らかにした。ホワイトハウスでの米欧とウクライナの首脳による会合後、FOXニュースのインタビューで語っ