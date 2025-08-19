第１０７回全国高校野球選手権大会の第１３日の準々決勝第１試合は山梨学院が猛打爆発で１１―４と昨夏Ｖの京都国際を粉砕し、４強に進出した。１９４センチ、１００キロの巨漢エース・菰田（２年）が初回に１点を失うが、２回に先頭の４番・横山（３年）が好投手・西村（３年）から左翼越えに同点ソロを叩き込むと、５本の長短打を浴びせるなど一挙５点。５回には菰田が一死満塁から右越えに走者一掃の適時三塁打を放って大き