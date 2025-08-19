タレント・木村祐一（６２）の妻で、沖縄に「プチ移住」した女優の西方凌（４４）が１９日、あと１年で「一旦東京へ戻る事に決めました」と報告した。１９日にインスタグラムで「沖縄へ移住して１年と４ヶ月が経ちました」と書き出し、「１〜２年を目処にお試し移住。経験してみて思ったのは何より、子育てがしやすいと言うこと。『子は宝』と言う考え方が昔から根付いていて、子供の存在が家族や地域社会にとってかけがえのな