関西出身４人組ボーカルグループ「ＴＨＥＦＲＡＮＫＶＯＸ」（フランクボックス、通称フラボ）が２０日、配信シングル「ロスタイム」をリリースする。２０２３年にメジャーデビューし、インスタグラムを積極的に活用。人気歌手のカバー曲では独自のアレンジを加えると驚異の３８０万回再生を記録し、フォロワー数は１０万人に到達した。そこでメンバーにＳＮＳ戦略の秘訣を聞いた。「ロスタイム」は応援歌で、サッカーのロス