◆熱中対策水カップ第５０回日本少年野球関東大会▽小学生の部・決勝埼玉新座ボーイズ（埼玉東）１０―９都筑中央ボーイズ（神奈川）（８月１１日、伊勢崎・セブンナッツスタジアム）熱中対策水カップ第５０回関東大会の決勝が１１日に行われ、小学生の部は埼玉新座ボーイズ（埼玉東）が６点差を逆転し初優勝した。都筑中央ボーイズ（神奈川）は準優勝。※※※都筑中央は初回に５連打など打者１２人で６点