アメリカのトランプ大統領は18日、ウクライナのゼレンスキー大統領とホワイトハウスで会談しました。その後、ヨーロッパの首脳らも交えた会合を開いた上で、ロシアとウクライナの首脳会談に向けて調整を始めたと明らかにしました。トランプ大統領：すべて順調に進めば3者会談を開催でき、戦争を終結させる可能性が生まれるだろう。ゼレンスキー大統領：我々は準備ができている。3者会談への良い兆候だ。トランプ大統領はゼレンスキ