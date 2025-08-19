◆エイジェックカップ第５６回日本少年野球選手権大会▽１回戦紀州ボーイズ（和歌山）９―５白河ボーイズ（東北南）（８月２日・萩谷総合運動公園野球場）夏の全国大会・エイジェックカップ第５６回選手権大会が２日開幕。２年連続出場となった白河ボーイズ（東北南）は１回戦で紀州ボーイズ（和歌山）と対戦。初回に３点を先行したが、逆転負けを喫した。昨年、初出場で１勝した“先輩超え”を目標に戦ってきたが、無念の初