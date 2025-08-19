NHK大阪放送局は19日、同局が制作する次期連続テレビ小説「ばけばけ」（9月29日スタート）の主題歌が、男女デュオ、ハンバートハンバートの「笑ったり転んだり」に決まったと発表した。ハンバートハンバートは佐野遊穂と佐藤良成が98年結成の夫婦ヂュオ。2人がメインボーカルを担当し、フォーク、カントリーなどをルーツにした楽曲と、別れやコンプレックスをテーマにした独自の詞の世界観を持つ。これまでに12枚のオリジナル