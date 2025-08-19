洗っていない衣類、洗濯機に入れっぱなしは菌の増殖の温床に!?ライオン株式会社お洗濯マイスターの大貫和泉さん洗濯物が増える夏。さらに電気代や水道代の高騰も重なり、洗濯回数を減らす工夫として、洗濯物をためてから洗う「まとめ洗い」を取り入れる家庭が増えています。実際にライオン株式会社が6月に実施したアンケートでは、約4割が「以前よりもまとめ洗いが増えた」と回答しています。節約のために以前よりもまとめ洗いをす