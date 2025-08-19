国内歴代興収ランキング6位7月18日に公開されたアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」が驚異的な大ヒットを記録している。公開から25日間で1569万8202人を動員し、興行収入は220億7219万1500円を記録した。公開8日目に日本映画史上最速で興収100億を突破、国内作品の歴代興収ランキングでもすでに6位にランクインしている。＊＊＊【写真】「鬼滅の刃」も「SPY×FAMILY」も「推しの子」も…人気アニメ