連日、暑い日が続く日本列島。猛暑日も熱帯夜も当たり前、という恐ろしい時代になってしまったが、こんなときこそ音楽で気分をアゲたい！そこで、10代〜60代以上の男女300人に「好きな夏の歌」をアンケート。夏のお供に最高な曲が勢ぞろいしたサマーソングBEST10をいざ大発表！＊＊＊【写真を見る】イケイケからしっぽり系まで、胸騒ぎの夏ソングBEST10！全国民が愛したのは4票ずつ入った10位の4曲は、もっとも新しいも