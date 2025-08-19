東京都小金井市で2016年5月、音楽活動をしていた冨田真由さんがファンの男に刃物で刺され、重傷を負った事件。冨田さん側が警視庁を管轄する東京都に損害賠償を求めた裁判は今年7月、東京地裁で和解が成立した。見舞金の金額は非公表だが、冨田さん側は「（通常の）見舞金を十分に超える額であり、警視庁が非を認めたに等しいもの」と評価している。この和解について、7月下旬、警視庁に見解を尋ねたところ、8月中旬までに回答があ