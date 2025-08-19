40年以上、日本人の死因1位の座にあり続けている「がん」。その予防こそが健康長寿の実現に向けた一丁目一番地といえよう。そこで大事になるのは確かな情報に基づいた対策だ。寝不足と寝過ぎ、どちらががんになりやすいのかなど、身近で役立つデータを紹介。【佐藤典宏/帝京大学福岡医療技術学部教授】＊＊＊【写真を見る】がんとの意外な関係が指摘されるものとは以前、私は「週刊新潮」さん（3月13日号）で、がんを遠ざけ