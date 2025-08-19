8月19日（火）から新宿駅西口広場イベントコーナーで開催される「新宿矯正展」。1点で10万円を超える家具から、食品やバッグ、日用品といった幅広い商品の展示・販売が行われるが、これらの多くは刑務所の中で製作されたものだ。 「市場の同クラスの製品と比べると、かなり安価」 刑務所作業製品は「キャピック商品」と呼ばれ、その売り上げの一部は公益財団法人矯正協会を通じて、犯罪被害者支援団体の活動に助成さ