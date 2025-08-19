台風に発達せず「熱帯低気圧」まま北上へ 気象庁は「熱帯低気圧が台風に発達する可能性は小さくなりました。」と発表しました。ただ「熱帯低気圧」のまま、沖縄地方に接近し東シナ海を北上する見込みです。沖縄地方と奄美地方では２０日（水）にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒・注意し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。また、強風や高波にも注意してください。１９日（火）～２