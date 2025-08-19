女子ゴルフの渡辺彩香（31＝大東建託）が、IT関連企業「情報技術開発」とスポンサー契約を結んだ。マネジメント会社が19日に発表した。渡辺は同社のロゴが「左つば」に入ったヘッドウエアを着用してツアーに出場する。渡辺は7月のホステス大会、大東建託・いい部屋ネット・レディースで3年ぶりのツアー6勝目を挙げ、後半戦でも活躍が期待されている。マネジメント会社を通じて「2012年にプロゴルファーとして歩み出してから