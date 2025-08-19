先日、ザ・リッツ・カールトン東京(東京・六本木)にて、「Meet ENHYPEN: A Special Talk Event for Marriott Bonvoy Members」が開催され、7人組グループのENHYPENが登壇。マリオット・インターナショナルが提供する旅行プログラム「マリオット ボンヴォイ」との特別コラボレーションについて発表した。【写真】今後はENHYPENとのコラボアフタヌーンティーも実施予定マリオット×ENHYPENのコラボレーション！マリオット ボンヴォイ