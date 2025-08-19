お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が18日放送のテレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜後11・45）に出演。“一生許さないと決めている人”を暴露された。「クロちゃんを知ろう」という企画でクロちゃんに関することをクイズ形式で出題。クロちゃん自身も考えて回答し、プライベートで交流があるという元AKB48でタレントの福留光帆が答え合わせ役を担った。「クロちゃんが一生許さないと決めている人」という