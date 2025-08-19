「今年の甲子園は見たい選手が少なかったよ」【もっと読む】甲子園球児のどこを見る？日本ハム元GMの山田正雄スカウト顧問が徹底解説19日に準々決勝4試合が行われ、いよいよ佳境に入る夏の甲子園大会。しかし、ネット裏に陣取ったプロのスカウトからはこんな声が聞こえてきた。「ドラフト対象選手が少ないため、各球団のスカウトの数も例年より少なかった。昨年までは強制だった甲子園のスタンドでの視察も、今年はテレビで見て