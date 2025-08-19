ONE OR EIGHT¤¬¡¢Ì´¤òÄÉ¤¦¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¡ÈÄ©Àï¤Î¥¢¥ó¥»¥à¡É¤È¤·¤Æ2ºîÉÊ¤òÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£8·î29Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡¢Âè1ÃÆ¡ÖYoung & Reckless¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥ä¥ó¥°¥¢¥ó¥É¥ì¥Ã¥¯¥ì¥¹¡Ë¤Ï¡¢¡ÈLike a kid¡É¡Ê¤¢¤Îº¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ë¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÌµÅ¨¤À¤Ã¤¿»Ò¶¡¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢Â¾¿Í¤ÎÉ¾²Á¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢·Ú¤ä¤«¤ËÄ©Àï¤ò³Ú¤·¤à»ÑÀª¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ¥Ó