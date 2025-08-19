夫婦デュオ「ハンバートハンバート」NHK大阪放送局は19日、連続テレビ小説「ばけばけ」（9月29日放送開始）の主題歌が、夫婦デュオ「ハンバートハンバート」の「笑ったり転んだり」に決まったと発表した。同作は、「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻セツが主人公のモデル。ハンバートハンバートの佐藤良成さんは「小泉セツさんの『思い出の記』をただただ繰り返し読み、自分がセツにな