米首都ワシントンで、連邦議会議事堂の周辺を巡回する州兵＝14日（AP＝共同）【ワシントン共同】AP通信によると、トランプ米政権が掲げる首都ワシントン（コロンビア特別区）の治安対策強化に賛同して州兵派遣を決めた州知事は18日までに計6人となり、1100人以上増員される見通しとなった。政権が既に投入した約800人のコロンビア特別区州兵に合流する。6人はトランプ大統領と同じ共和党。16日に派遣を発表した南部ウェストバ