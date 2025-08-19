【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（8月18日・日本時間19日／デンバー）【映像】驚速！171キロ強襲ライナーに投手も転倒（実際の様子）ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場し、2回の第2打席でセンター返しのタイムリーヒットを記録した。その際に打球は相手投手の顔面付近を時速170キロ以上で通過。真正面からの強烈すぎる当たりに、フリーランド投手は思わずバランスを崩して転倒した。試合序盤からドジャー