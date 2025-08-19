【新興国通貨】ドル人民元は7.1879まで、８月12日以来の高値圏＝中国人民元 ドル高の流れを受けてドル人民元は朝からしっかり。昨日の高値7.1860前後をしっかり超えて7.1879と８月12日以来約１週間ぶり高値圏。対円はドル円の上昇に押されて20.609を付けたが、すぐに反落し20.55前後。 USDCNY7.1878CNYJPY20.555