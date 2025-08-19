19日午前、大分県別府市のJR日豊本線の踏切で列車と人が衝突する事故があり、女性1人が亡くなりました。 事故があった現場（別府市） 事故の影響で運休や遅延が発生しています。 事故があったのは別府市上人ヶ浜にあるJR日豊本線の上人小学校踏切です。警察などによりますと、19日午前8時ごろ上りの特急ソニックが亀川駅と別府大学駅の間の踏切で人と衝突しました。 この事故で線路内にいた女性1人の死亡が確認