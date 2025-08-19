東京株式市場で日経平均株価は、19日も続伸ではじまりました。18日に更新した史上最高値4万3714円を取引開始直後に上回りましたが、その後は18日の終値を挟み、もみあう展開となりました。午前の終値は18日に比べ61円安い、4万3652円で取引を終えています。東京株式市場では、トランプ関税の不透明感が和らいだことなどから、今月に入って株価上昇の傾向が続いています。市場関係者は、新しい材料がなくても株が買われている状況と