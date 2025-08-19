三菱重工浦和レッズレディースの16歳MF平川陽菜が17日、敵地で行われたWEリーグ第2節・アルビレックス新潟レディース戦(○5-0)で初ゴールを挙げた。千葉県出身の平川は埼玉県のレジスタFC、浦和ジュニアユース、浦和ユースでのプレーを経て、今年2月から飛び級でトップチームへ昇格。新潟L戦でハーフタイム明けから投入されると、3点リードの後半22分に左からのクロスを左足で押し込み、WEリーグ初得点を記録した。このシー