FC今治は19日、MF安井拓也(26)がジェフユナイテッド千葉から期限付き移籍で加入することを発表した。背番号は「41」。移籍期間は2026年1月31日までとなり、期間中は千葉と対戦する全ての公式戦に出場できない。安井はヴィッセル神戸のアカデミーで育ち、2017年にトップチームへ昇格。その後、FC町田ゼルビアでのプレーを経て、今季から千葉へ完全移籍した。J2開幕からここまで7試合に出場し、1得点をマーク。また、ルヴァン