日本マクドナルドは8月20日より2週間限定で、「チーズチーズダブルチーズバーガー」(単品500円〜、バリューセット800円〜)、「チーズチーズてりやきマックバーガー」(単品470円〜、バリューセット770円〜)、朝マック限定の「チーチーダブチソーセージマフィン」(単品450円〜、バリューセット650円〜、コンビ510円〜)を全国のマクドナルド店舗で発売する。「チーチー」2種が2週間限定で登場○神出鬼没「チーチー」2種が登場「チーチ