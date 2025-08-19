ヒットは底堅く推移。１８日取引終了後、新たな大型デジタル媒体（デジタルサイネージ）の設置と運用開始を決定したと発表した。設置場所は東京都港区。工事完了は１０月、運用開始は１１月を予定している。 出所：MINKABU PRESS