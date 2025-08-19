今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第21週「手のひらを太陽に」（第102回）が19日に放送され、八木（妻夫木聡）が蘭子（河合優実）に過去を告白。その内容に対してネット上には「蘭子と逆パターンだな…」「つらい…」「泣いちゃった」などの声が集まった。【写真】嵩（北村匠海）はテレビ番組に出演仕事をクビになったのぶは、登美子（松嶋菜々子）からそんなにしょげなくて